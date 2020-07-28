Гейб Ньюэлл назвал лучшую консоль нового поколения

https://static.news.ru/photo/bfac53b6-d0d1-11ea-a1db-fa163e074e61_660.jpg Фото: xbox.com

Руководитель Valve Гейб Ньюэлл рассказал, какой консоли нового поколения отдаёт предпочтение. По его словам, Xbox Series X лучше, чем PlayStation5.

Такое заявление он сделал на передаче The Project новозеландского канала 10play. Глава игровой компании отметил, что не заинтересован в гонке двух приставок, так как его организация в основном ведёт разработку для ПК.

Xbox. Потому что это так. Я в этой гонке не заинтересован, в моей компании большая часть разработки идёт на ПК, но из двух я бы выбрал Xbox, — подчеркнул он.

Valve владеет сервисом Steam на ПК, в котором продаются даже игры самой Microsoft. Кроме того, платформа Xbox является частью общей экосистемы, в которую входят ПК, а с появлением xCloud войдут и мобильные устройства. В то же время Sony не планирует выпускать свои новые игры где-то кроме собственной консоли.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft готовит к презентации вторую консоль следующего поколения. Анонс устройства с кодовым названием Lockhart намечен на август.

Первоначально разработчики хотели показать более доступную версию Xbox Series X в июне в рамках игровой выставки E3 2020, но мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19, и Microsoft пришлось внести коррективы в планы.