Microsoft может показать вторую консоль следующего поколения в августе

https://static.news.ru/photo/690e3f6c-babd-11ea-99d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Компания Microsoft готовит к презентации вторую консоль следующего поколения. Анонс устройства с кодовым названием Lockhart намечен на август.

Первоначально разработчики хотели показать более доступную версию Xbox Series X в июне в рамках игровой выставки E3 2020, но мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19, и Microsoft пришлось внести коррективы в планы.

Устройство должно получить название Xbox Seriex S, и, судя по утёкшей документации , будет иметь 7,5 Гб оперативной памяти и около 4 мегафлопсов (у старшей модели — 13,5 Гб RAM и 12 терафлопсов). Консоль будет обеспечивать работу игр в разрешении от 1080p до 1440p.

Ранее NEWS.ru рассказал, как Xbox намерена размыть границы между игровыми платформами.