Microsoft может показать вторую консоль следующего поколения в августе

Компания Microsoft готовит к презентации вторую консоль следующего поколения. Анонс устройства с кодовым названием Lockhart намечен на август.
Первоначально разработчики хотели показать более доступную версию Xbox Series X в июне в рамках игровой выставки E3 2020, но мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19, и Microsoft пришлось внести коррективы в планы.
Устройство должно получить название Xbox Seriex S, и, судя по утёкшей
Ранее NEWS.ru рассказал, как Xbox намерена размыть границы между игровыми платформами.
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