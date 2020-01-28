План Apple по увеличению производства iPhone на 10% в первой половине 2020 года может потерпеть неудачу. Причиной этому стала вспышка коронавируса, который распространяется по всему Китаю.
Ранее компания попросила своих поставщиков, многие из которых имеют производственные центры в КНР, собрать до 80 миллионов «яблочных» смартфонов (65 млн старых моделей и 15 млн новых моделей по сниженной цене). Однако старт массового производства, намеченный на третью неделю февраля, может быть отложен из-за вспышки вируса,
На 28 января коронавирус унёс жизни более 100 человек, а число заражённых в Китае преодолело отметку в 4500.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Apple готовилась запустить массовое производство бюджетного iPhone в феврале. Официальная презентация устройства с предполагаемыми названиями iPhone SE 2 или iPhone 9 намечена на март.
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