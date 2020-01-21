Компания Apple готовится запустить массовое производство бюджетного iPhone в феврале. Официальная презентация устройства с предполагаемыми названиями iPhone SE 2 или iPhone 9 намечена на март.
Как утверждают источники
Аналитик Мин-Чи Куо в декабре рассказал, что смартфон должен получить 4,7-дюймовый LCD-экран, а его форм-фактор будет почти идентичен iPhone 8.
Ранее японский блог Mac Otakara поделился новыми техническими подробностями линейки iPhone 2020 года. Информация поступила из источников в цепочке поставок Apple в Китае. 6,7-дюймовая модель толщиной около 7,4 мм (на 10% тоньше, чем iPhone 11 Pro Max) получит тройную основную камеру с датчиками большего размера, чем у предшественника.
Высота 5,4-дюймовой модели будет между iPhone SE и iPhone 8, у одной из 6,1-дюймовых моделей iPhone — между iPhone 11 и iPhone 11 Pro, писал NEWS.ru.
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