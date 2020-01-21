https://static.news.ru/photo/f50289a0-3ce7-11ea-8126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

Компания Apple готовится запустить массовое производство бюджетного iPhone в феврале. Официальная презентация устройства с предполагаемыми названиями iPhone SE 2 или iPhone 9 намечена на март.

Как утверждают источники Bloomberg , новая модель действительно получит сканер отпечатков Touch ID, встроенный в кнопку «Домой», процессор A13, как у линейки 2019 года, и основную камеру с одним объективом.

Аналитик Мин-Чи Куо в декабре рассказал, что смартфон должен получить 4,7-дюймовый LCD-экран, а его форм-фактор будет почти идентичен iPhone 8.

Ранее японский блог Mac Otakara поделился новыми техническими подробностями линейки iPhone 2020 года. Информация поступила из источников в цепочке поставок Apple в Китае. 6,7-дюймовая модель толщиной около 7,4 мм (на 10% тоньше, чем iPhone 11 Pro Max) получит тройную основную камеру с датчиками большего размера, чем у предшественника.

Высота 5,4-дюймовой модели будет между iPhone SE и iPhone 8, у одной из 6,1-дюймовых моделей iPhone — между iPhone 11 и iPhone 11 Pro, писал NEWS.ru.