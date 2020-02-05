https://static.news.ru/photo/ae460946-4832-11ea-aa99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Американская независимая лаборатория RF Exposure Lab выявила у новых iPhone 11 Pro повышенный уровень радиочастотного излучения.

Специалисты утверждают, что гаджеты от Apple имеют коэффициент поглощения электромагнитного излучения 3,8 Вт/кг. При этом федеральная комиссия связи США (FCC) может сертифицировать только устройства, удельный коэффициент поглощения которых составляет не более 1,6 Вт/кг, сообщает Gizchina.

Это не первый случай, когда специалисты обнаруживают превышения допустимых норм у продукции Apple. У смартфона iPhone 7 были обнаружены аналогичные проблемы, однако дальнейшие исследования показали, что аппарат абсолютно безопасен.

Ранее NEWS.ru писал, что доля Apple на рынке планшетов увеличилась на 36,5%, благодаря выходу 10,2-дюймового iPad в сентябре 2019 года. Всего за 12 месяцев 2019 года американская компания продала 49,9 млн «яблочных» планшетов. Это больше показателей 2018 года на 15,2%.