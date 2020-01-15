Google обновила приложение Smart Lock на iOS. Многие современные iPhone получили возможность стать электронным ключом безопасности для авторизации в приложениях компании.
Как
После ввода логина и пароля от учётной записи Google пользователь сможет перейти в Smart Lock на iPhone для прохождения аутентификации.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google лишился одного из своих ветеранов — директора по юридическим вопросам Дэвида Драммонда. Он проработал в «корпорации добра» около 20 лет.
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