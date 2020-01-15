https://static.news.ru/photo/085c3a38-3783-11ea-a204-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Google обновила приложение Smart Lock на iOS. Многие современные iPhone получили возможность стать электронным ключом безопасности для авторизации в приложениях компании.

Как отметил инженер-криптограф Филиппо Валсорда (Filippo Valsorda), программа использует Secure Enclave, который есть в чипах Apple A-серии и применяется для хранения Touch ID, Face ID и других зашифрованных данных.

После ввода логина и пароля от учётной записи Google пользователь сможет перейти в Smart Lock на iPhone для прохождения аутентификации.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google лишился одного из своих ветеранов — директора по юридическим вопросам Дэвида Драммонда. Он проработал в «корпорации добра» около 20 лет.