https://static.news.ru/photo/f4eccdb0-bf3b-11e9-becf-fa163e074e61_660.jpg Фото: BenGeskin/twitter.com

Компания Apple готовится к осенней презентации новой линейки iPhone. Однако в Сети уже появились предполагаемые характеристики будущих «яблочных» смартфонов.

Линейка 2019 получит улучшенные дисплеи Liquid Retina с сохранённым вырезом, процессор следующего поколения A13 Bionic, 4 Гб оперативной памяти, а также 128, 256 и 512 Гб внутренней флэш-памяти. Пользователям, надеявшимся на 1 Тб, придётся дождаться 2020 года.

Разработчики улучшат технологию Face ID, которая должна работать так же быстро, как Touch ID второго поколения. Основная камера действительно будет квадратной, а на моделях премиум-класса будет установлено три датчика, в том числе и широкоугольный объектив. Пользователи смогут записывать 4K-ролики при 30 кадрах в секунду. Как отметил источник, новая камера будет лучше, чем у аналогичных устройств конкурентов.

Задняя панель смартфона будет стеклянной и получит матовую отделку, что обеспечит специальный эффект «радуги» логотипа Apple. Компания также подготовит для юзеров новые фирменные обои, которые подойдут как для обычной, так и тёмной темы.

Ранее известный инсайдер Эван Бласс в своём Twitter сообщил, что компания Samsung работает над смартфоном с графеновой батареей. Устройство должны выпустить в конце 2020-го или начале 2021 года, писал News.ru.