https://static.news.ru/photo/510f3c92-5490-11ea-b474-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Google удалила около 600 приложений из Google Play и заблокировала их на платформах монетизации рекламы Google AdMob и Google Ad Manager. Как утверждают в компании, программы своей навязчивостью нарушили политику.

Правила запрещают разработчикам показывать рекламу, когда приложение не используется, и обманным путём вынуждать пользователя нажимать на объявление по ошибке. В Google причисляют к подобному типу контента тот, который появляется «неожиданным образом, ухудшая или вмешиваясь в удобство использования функций устройства».

Компания разработала «подход, основанный на машинном обучении» для лучшего поиска внеконтекстной рекламы в приложениях, что и привело к массовым банам. Большинство программ были сделаны разработчиками из Китая, Индии и Сингапура, которые ориентировались на англоязычных пользователей.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google представила первую версию Android 11 Developer Preview, предназначенную для разработчиков. Она доступна только для смартфонов Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL и Pixel 4/4 XL.