Google удалила около 600 приложений из Google Play и заблокировала их на платформах монетизации рекламы Google AdMob и Google Ad Manager. Как утверждают в компании, программы своей навязчивостью нарушили политику.
Правила запрещают разработчикам показывать рекламу, когда приложение не используется, и обманным путём вынуждать пользователя нажимать на объявление по ошибке. В Google
Компания разработала «подход, основанный на машинном обучении» для лучшего поиска внеконтекстной рекламы в приложениях, что и привело к массовым банам. Большинство программ
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google представила первую версию Android 11 Developer Preview, предназначенную для разработчиков. Она доступна только для смартфонов Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL и Pixel 4/4 XL.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен