https://static.news.ru/photo/b0b0a920-53ae-11ea-8558-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.androidauthority.com

Компания Google представила первую версию Android 11 Developer Preview, предназначенную для разработчиков. Она доступна только для смартфонов Pixel 2/2 XL, Pixel 3/3 XL, Pixel 3a/3a XL и Pixel 4/4 XL.

Google добавила функцию многозадачности Bubbles, которая должна была появиться ещё в десятой версии операционной системы. Это оповещения, которые появляются поверх текущих приложений, и пользователь может общаться с другим человеком без необходимости перехода в основную программу. Сами мессенджеры получили отдельную папку в окне уведомлений.

Разработчики также продолжают повышать безопасность Android. В одиннадцатой версии ОС появилась возможность выбрать разовый доступ приложения к таким функциям смартфона, как камера микрофон и геолокация. Google также вернула из беты Android 10 запись экрана, которая в этот раз обзавелась новым пользовательским интерфейсом.

Среди других изменений — улучшенная поддержка гибких экранов, дисплеев-водопадов и с дырой, интеграция 5G, а также усовершенствованная конфиденциальность и безопасность.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google сворачивает программу Google Station. В рамках неё компания работала с рядом партнёров по развертыванию бесплатного Wi-Fi на более чем 400 железнодорожных станциях в Индии и во многих других общественных местах по всему миру.