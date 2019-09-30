https://static.news.ru/photo/c93d63ea-e386-11e9-b6a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Компания Google добавила несколько новых опций в онлайн-магазина Google Play. Теперь пользователи могут очистить список желаемого, выйти из всех программ бета-тестирования и отказаться от предварительной регистрации на предстояющие ивенты, а также в играх и приложениях.

Google Play Store is testing "Google Play preferences" page, providing options to remove some user data



I am not sure if it's new or GDPR-only pic.twitter.com/A7Em7bMWqY — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 26 сентября 2019 г.

Выбрать необходимое пользователи могут в новом разделе «Настройки Google Play» (Google Play preferences). После выбора опции магазин запросит подтверждение. Добавленная возможность выхода из всех программ бета-тестирования заметно упростит этот процесс, поскольку ранее пользователям приходилось переходить в специальную вкладку и удалять себя из каждого приложения.

Кроме того, отказ от предварительной регистрации позволяет избавиться от растущего числа уведомлений, связанных с контентом Google Play.

Ранее Google объявила о закрытии сервиса местных новостей Bulletin. Разработчики закроют доступ к приложению в октябре, но полное удаление оставшегося контента намечено на 22 ноября, писал News.ru.