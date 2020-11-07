Гендерфлюидные женихи появились в наборе эмодзи после выхода iOS 14.2

https://static.news.ru/photo/acf766bc-20e9-11eb-8c2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Стало доступно для загрузки обновление операционной системы (ОС) iOS 14.2. В нём появились более 100 новых эмодзи.

В набор изображений добавили бело-розово-голубой флаг транс-сообщества, разработанный в 1999 году Моникой Хелмс, гендерфлюидные эмодзи жениха и невесты, ролики квады, матрёшка, бумеранг, бабл-ти (знаменитый напиток с шариками), мамонт, чёрный кот, вантуз и стремянка, передаёт портал Emojipedia своей официальной странице в социальной сети Twitter.

iOS 14.2 is out now with 117 new emojis including bubble tea, transgender flag, anatomical heart and smiling face with tear https://t.co/8WvImq397b pic.twitter.com/T7LLPwF973 — Emojipedia (@Emojipedia) November 5, 2020

Кроме того, новая эмодзи-подборка пополнилась ниндзя, кормящим отцом, мухой, аккордеоном, пилой, зубной щёткой, зелёным перцем, мексиканской игрушкой пиньятой и популярным итальянским жестом, который авторы картинок прозвали «зажатым пальцем».

Ранее эксперты Федеральной комиссии по связям США обнародовали техническую документацию, в которой сообщается о неожиданной функции у смартфонов линейки iPhone 12. Оказалось, что новинка от Apple оснащена беспроводной реверсивной зарядкой. Кроме того, устройство может заряжать и другие гаджеты. Для этого необходима мощность в 5 ватт. Отмечается, что iPhone 12 поддерживает приёмник индуктивной зарядки и встроенный передатчик, писал NEWS.ru.