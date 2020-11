Гендерфлюидные женихи появились в наборе эмодзи после выхода iOS 14.2

В набор изображений добавили бело-розово-голубой флаг транс-сообщества, разработанный в 1999 году Моникой Хелмс, гендерфлюидные эмодзи жениха и невесты, ролики квады, матрёшка, бумеранг, бабл-ти (знаменитый напиток с шариками), мамонт, чёрный кот, вантуз и стремянка, передаёт портал Emojipedia своей официальной странице в социальной сети Twitter.

iOS 14.2 is out now with 117 new emojis including bubble tea, transgender flag, anatomical heart and smiling face with tear https://t.co/8WvImq397b pic.twitter.com/T7LLPwF973