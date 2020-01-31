https://static.news.ru/photo/c01ac0e8-43fb-11ea-91a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) должна будет разработать правила по введению общего стандарта зарядки мобильных устройств. Члены Европарламента отдали 582 голоса за резолюцию и 40 голосов против.

Комиссия примет новые правила к июлю 2020 года. В резолюции говорится, что добровольные соглашения в отрасли значительно сократили количество типов зарядных устройств, но не привели к общему стандарту. В 2016 году на одного жителя Евросоюза (ЕС) пришлось примерно 16,6 кг электронных отходов. Суммарное количество оказалось «неоправданно большим» — 12,3 млн т.

Одним из решением проблемы может стать беспроводная зарядка, однако в таком случае ЕК должна принять правила, обеспечивающие возможность подобного типа зарядки многими различными мобильными устройствами, пишет Reuters.

Комиссия в течение десяти лет продвигает реализацию единого метода зарядки. В рамках этой кампании ей удалось сократить количество интерфейсов с 30 в 2009 году до 3 в 2020-м: USB Type-C, micro-USB и Apple Lightning. При принятии соответствующего закона в Купертино придётся отказаться от использования своего порта.

Ранее Apple заявила, что отрасль уже переходит на USB Type-C и что регулирование для обеспечения соответствия будет только подавлять инновации, нанося ущерб европейским потребителям. Как считают в американской компании, внезапный отказ от разных методов зарядки сам по себе приведёт к горе электронных отходов, против которого, в том числе, и борется ЕК.

В конце января жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав. Купертинцы, в свою очередь, должны выплатить истцу большую часть суммы — $837 млн.