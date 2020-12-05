Эксперт рассказал о встроенных в смартфоны инструментах для слежки

Директор компании по производству программного обеспечения Павел Мясоедов заявил, что микрофоны, камеры и гироскопы — это далеко не полный набор инструментов, с помощью которых современные смартфоны отслеживают поведение владельца.
В беседе с агентством ПРАЙМ эксперт
Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи, — подчеркнул Мясоедов.
В некоторые смартфоны встроена функция оповещения о слежке за пользователем с помощью световых индикаторов, однако далеко не во все. Эксперт отметил, что это может зависеть от марки устройства, а также от условий лицензионного соглашения.
Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде, который могут причинить своему владельцу различные модели наушников, передавал NEWS.ru.