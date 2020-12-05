Эксперт рассказал о встроенных в смартфоны инструментах для слежки

https://static.news.ru/photo/6c65242e-36db-11eb-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Директор компании по производству программного обеспечения Павел Мясоедов заявил, что микрофоны, камеры и гироскопы — это далеко не полный набор инструментов, с помощью которых современные смартфоны отслеживают поведение владельца.

В беседе с агентством ПРАЙМ эксперт указал , что мобильные устройства способны определять, находится ли пользователь рядом, держит ли он девайс в руках и даже бодрствует он или спит. Такие аксессуары, как умные часы, могут даже определить психоэмоциональное состояние человека, замеряя пульс и температуру тела. Телефоны Apple, используя многочисленные встроенные датчики, следят за речью, поведением и местонахождением владельца, чтобы выдавать рекомендации и показывать так называемую таргетированную рекламу.

Чем современнее устройство, тем большую связь оно имеет со своим владельцем и тем лучше оно его понимает. Порой телефон знает о вас больше, чем друзья и члены семьи, — подчеркнул Мясоедов.

В некоторые смартфоны встроена функция оповещения о слежке за пользователем с помощью световых индикаторов, однако далеко не во все. Эксперт отметил, что это может зависеть от марки устройства, а также от условий лицензионного соглашения.

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде, который могут причинить своему владельцу различные модели наушников, передавал NEWS.ru.