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Эксперт объяснил, как узнать свой никнейм в чужих контактах

02:40, 07 октября 2020 36
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов заявил, что определить, как пользователь смартфона записан у кого-то в телефоне, можно с помощью специальных приложений. Однако, по его словам, делать этого не следует, если брать в расчёт информационную безопасность.

Самый яркий пример такого приложения — GetContact. Пару лет назад он был в топе русскоязычного сегмента App Store. Изначально этот сервис создавался, чтобы вычислять звонки от спамеров, — подчеркнул эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Он добавил, что именно это приложение в настоящее время чаще всего используется для определения того, как кто-то записан в контактах у других людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Роскачестве заявили: сим-карты, которые не проходят официальную регистрацию, могут угрожать безопасности персональных данных пользователей. Такие карты могут собирать информацию об аккаунтах в социальных сетях и передавать злоумышленникам доступ к банковским счетам владельца телефона.

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