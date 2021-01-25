Эксперт объяснил, как найти смартфон без геолокации

https://static.news.ru/photo/bc555c9e-5f65-11eb-ab12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин заявил, что самым простым способом определить местоположение смартфона является использование сигнала GPS. Однако, по его словам, и при выключенной геолокации можно найти его условное местоположение несколькими способами.

Устройства на базе IOS и Android имеют функцию «Найти телефон», которая при утере аппарата поможет выявить его геолокацию через зарегистрированный Google или ICloud-аккаунт. При отключённом геопозиционировании сохранить местонахождение смартфона в тайне также не получится, отметил эксперт в беседе с агентством ПРАЙМ.

Дело в том, что при использовании в смартфоне сим-карты происходит автоматическое подключение к близлежащей вышке. Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определить ориентировочное местоположение абонента не составит труда, — рассказал Кашкин.

Он пояснил, что при таком подходе точность данных будет невысокой. Кроме того, иметь данные о подключении смартфона к вышке будет только провайдер.

Поэтому если вы потеряли телефон, то нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором надо указать IMEI-код аппарата. В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации, — добавил эксперт.

Также определить условное местоположение аппарата без геолокации можно по геотегам, которые проставляются в соцсетях для обмена фотографиями и видеозаписями, подчеркнул Кашкин.

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