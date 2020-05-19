Цена AR-очков Apple может начинаться от $499

https://static.news.ru/photo/6e2655d8-99da-11ea-af1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: appleinsider/twitter.com

Техноблогер и инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser) поделился новой информацией о гарнитуре дополненной реальности Apple. Маргетинговым названием устройства действительно станет Apple Glass, а его стоимость может начинаться от $499.

В обеих линзах AR-очков будут расположены дисплеи, с которыми пользователи смогут взаимодействовать с помощью жестов. Apple Glass, как и умные часы Apple Watch, будут работать в паре с iPhone. Ранний прототип девайса имел сканер LiDAR и поддержку беспроводной зарядки.

Первоначально Apple планировала представить очки в рамках традиционного сегмента One More Thing («Ещё кое-что») на презентации новой линейки iPhone этой осенью, но ограничения на личные встречи из-за пандемии COVID-19 могут стать причиной переноса анонса на март 2021 года.

Проссер считает , что Apple планирует выпустить Apple Glass в конце 2021 или в начале 2022 года.

Аналогичной информацией поделился известный аналитик Мин-Чи Куо. По его прогнозам, Apple выпустит гарнитуру дополненной реальности не раньше 2022 года. Устройство будет похоже на Oculus Quest от Facebook, но с более гладким дизайном. Apple намерена использовать лёгкие материалы, чтобы пользователю было удобно носить её в течение длительного времени, писал NEWS.ru.