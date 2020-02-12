https://static.news.ru/photo/298dd27e-4e31-11ea-b5aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Jaitner/dpa/Global Look Press

Тайваньские поставщики Apple готовятся к производству бюджетного смартфона с предполагаемыми названиями iPhone SE 2 или iPhone 9. Однако ситуация с линейкой iPhone 12 оказалась другой — вспышка коронавируса может повлиять на планы по выпуску устройств.

Apple прекратила отправлять инженеров в Китай для оказания помощи в проведении технического тестирования, или стадии EVT (Engineering Verification Test), новых «яблочных» смартфонов, которые должны представить в сентябре.

DigiTimes со ссылкой на источники полагает , что американская компания вряд ли сможет запустить производство линейки iPhone 12 в июне. Однако из-за нестабильной ситуации с коронавирусом планы могут остаться прежними.

Ранее NEWS.ru рассказал, что ассоциация GSMA отменила крупнейшую в мире выставку мобильной индустрии — MWC 2020 в Барселоне — из-за вспышки коронавируса.