Тайваньские поставщики Apple готовятся к производству бюджетного смартфона с предполагаемыми названиями iPhone SE 2 или iPhone 9. Однако ситуация с линейкой iPhone 12 оказалась другой — вспышка коронавируса может повлиять на планы по выпуску устройств.
Apple прекратила отправлять инженеров в Китай для оказания помощи в проведении технического тестирования, или стадии EVT (Engineering Verification Test), новых «яблочных» смартфонов, которые должны представить в сентябре.
DigiTimes со ссылкой на источники
Ранее NEWS.ru рассказал, что ассоциация GSMA отменила крупнейшую в мире выставку мобильной индустрии — MWC 2020 в Барселоне — из-за вспышки коронавируса.
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