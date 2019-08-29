https://static.news.ru/photo/abb9e62c-ca86-11e9-86e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Duenzl/picture alliance/Global Look Press

Ежегодная презентация Apple, на которой, вероятнее всего, будут представлены новые iPhone, состоится 10 сентября.

Мероприятие пройдёт под девизом «By innovation only» (Только благодаря инновациям). Трансляция начнётся в 20:00 по московскому времени.

Ранее News.ru писал, что Apple готовится представить ряд новых устройств в сентябре. Список новинок включает три новых iPhone и iPad Pro с обновлёнными камерами. Компания презентует преемника iPhone Xr и Pro-версии смартфонов, которые станут заменой iPhone XS и iPhone XS Max. Последние получат новую систему камер, которые позволят снимать одновременно три изображения и с помощью нового программного обеспечения автоматически корректировать комбинированную фотографию.

Также сообщалось, что Apple находится на завершающей стадии сертификации гибких OLED-экранов. Их производством занимается китайская компания BOE Display.