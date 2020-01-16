https://static.news.ru/photo/dee87af0-386c-11ea-abfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com//Global Look Press

Компания Apple может убрать разъём Lighting по крайней мере в одной модели iPhone. Однако произойдёт это не раньше 2021 года.

Аналитики Barclays считают, что отказ от Lighting также приведёт к тому, что производитель уберёт из комплекта смартфона проводные наушники EarPods. Таким образом Apple намерена повысить популярность беспроводных AirPods.

В линейке iPhone 2020 года одним из главных изменений, по мнению аналитиков, станет обновлённая система TrueDepth с улучшенной технологией распознавания лиц Face ID. Модель iPhone 12 Pro может получить 6 Гб оперативной памяти и основную камеру с сенсором ToF (Time of Flight) для 3D-сканирования глубины.

Ранее NEWS.ru рассказал, что члены Европейского парламента призвали Еврокомиссию (ЕК) обязать поставщиков смартфонов принять единый метод зарядки. ЕК, в свою очередь, планирует рассмотреть законодательный подход к решению проблемы, от которого может зависеть судьба интерфейса Apple Lighting.