https://static.news.ru/photo/12f50cd8-a46f-11e9-99bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Во время матча Северной региональной футбольной лиги в Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико) скончался 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель после того, как отбил пенальти.

Отбив пенальти грудью, от которого решался исход матча, вратарь побежал праздновать к своей команде и неожиданно упал. На матче не было бригады скорой помощи, и молодого человека отправили в больницу на одном из автомобилей игрока.

Я не могу понять, почему на таком мероприятии не было машины скорой помощи, — передаёт слова отца вратаря ABC.es.

Голкипер скончался в результате сердечного приступа.