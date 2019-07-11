https://static.news.ru/photo/b972c8f4-a3c3-11e9-9a86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможной причиной смерти гандболистки сборной России Екатерины Королёвой, по данным окружной прокуратуры Эльблонга (Польша), стало утопление.

В среду была проведена судебно-медицинская экспертиза. По предварительному заключению, наиболее вероятной причиной смерти было утопление, — приводит слова представителя прокуратуры РИА Новости .

Королёва скончалась после того, как прыгнула с пирса в озеро в польском Старе-Яблонки, где прошёл чемпионат Европы.

Федерация гандбола России (ФГР) возьмёт на себя все расходы по организации похорон игрока «Ставрополья» и окажет финансовую помощь семье, сообщает пресс-служба ФГР.

Левая крайняя гандболистка Екатерина Королёва погибла в Польше после чемпионата Европы, который проходил с 2 по 7 июля в Старе-Яблонки. 20-летняя спортсменка прыгнула в воду с пирса в ночь с 7 на 8 июля, всплыла и уже не двигалась, писал News.ru.