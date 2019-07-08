https://static.news.ru/photo/37551cdc-a18e-11e9-98be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стали известны подробности гибели 20-летней гандболистки Екатерины Королёвой, которая утонула в озере в Польше после чемпионата Европы, проходившего с 2 по 7 июля в Старе-Яблонки.

Спортсменка прыгнула в воду с пирса в ночь с 7 на 8 июля, всплыла и уже не двигалась, сообщает RMF FM.

Когда представитель сборной увидел, что произошло, он вытащил девушку на берег и обратился за помощью, но медикам спасти жизнь 20-летней спортсменки не удалось.

Sportowe Fakty уточняет, что на пирсе располагался знак, запрещающий прыгать в воду.

Бывший врач футбольного клуба «Уотфорд» Фил Эдвардс найден мёртвым в собственном доме в Уилстоне, писал News.ru.