Жена Павла Мамаева объявила о разводе

Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, объявила о разводе супружеской пары.
Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеться с детьми в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию, — написала 33-летняя бывшая модель в сторис Instagram.
Девушка отметила, что её пост в соцсети можно считать официальным объявлением. Она добавила, что «адвокаты уже работают» над оформлением развода.
Алана Мамаева в начале марта опубликовала ряд постов о том, что её муж изменил ей во время сборов в Испании. В Instagram она обнародовала фотографию испанского удостоверения личности 29-летней Ирен, с которой игрок «Ростова» якобы завёл интрижку.
В СМИ затем появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой и попала в больницу в Москве. Мамаева опровергла эти сообщения, однако московская полиция всё равно начала проверку по факту публикаций, передавал NEWS.ru.