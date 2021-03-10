Жена Павла Мамаева объявила о разводе

https://static.news.ru/photo/24d279cc-81d1-11eb-a095-96000091f725_660.jpg Фото: alana_mamaeva/instagam.com

Алана Мамаева, жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева, объявила о разводе супружеской пары.

Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеться с детьми в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию, — написала 33-летняя бывшая модель в сторис Instagram.

Девушка отметила, что её пост в соцсети можно считать официальным объявлением. Она добавила, что «адвокаты уже работают» над оформлением развода.

alana_mamaeva/instagam.com

Алана Мамаева в начале марта опубликовала ряд постов о том, что её муж изменил ей во время сборов в Испании. В Instagram она обнародовала фотографию испанского удостоверения личности 29-летней Ирен, с которой игрок «Ростова» якобы завёл интрижку.

В СМИ затем появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой и попала в больницу в Москве. Мамаева опровергла эти сообщения, однако московская полиция всё равно начала проверку по факту публикаций, передавал NEWS.ru.