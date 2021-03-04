Силовики начали проверку после попытки суицида жены Мамаева

https://static.news.ru/photo/c42843e6-7cc5-11eb-b8f8-96000091f725_660.jpg Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagam.com

Сотрудники московской полиции начали проверку после информации о том, что жена футболиста Павла Мамаева Алана, заподозрившая мужа в измене, попыталась покончить со собой. Об этом в четверг, 4 марта, журналистам сообщил информированный источник в столичных правоохранительных органах.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Мамаева якобы пыталась свести счёты с жизнью и была найдена без сознания. Утверждалось, что девушка рассказала знакомым о попытке суицида, а затем перестала выходить на связь.

После обнародования этих сведений полиция Москвы начала проверку.

Накануне в полицию поступила телефонограмма о том, что к ним нарядом скорой помощи была госпитализирована супруга футболиста Павла Мамаева. Выяснилось, что девушка пыталась покончить с собой, — цитирует сообщение ТАСС.

Несколько дней назад Алана Мамаева опубликовала ряд постов о том, что её муж Павел изменил ей во время сборов в Испании. В Instagram она обнародовала фотографию испанского удостоверения личности 29-летней Ирен, с которой игрок «Ростова» якобы завёл интрижку.

Как передавал NEWS.ru, сама Алана опровергла сообщения о своей госпитализации. Девушка пояснила, что у неё всё хорошо и она находится дома.