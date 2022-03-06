«Ждём на поверхности»: «Динамо» поиздевалось над «Спартаком»

Пресс-служба московского «Динамо» ответила в Twitter на публикацию «Спартака», в которой полузащитник красно-белых Квинси Промес предстал в роли короля Атлантиды из-за его высокой результативности в матчах с бело-голубыми. После победы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над подопечными Паоло Ваноли «Динамо» поиздевалось над своими соперниками.

Ждём на поверхности, — гласит пост в Twitter.

После 20-ти туров РПЛ «Спартак» идёт на девятом месте с 26 очками в запасе. «Динамо» расположился на второй позиции. В их активе 39 очка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» стал соперником ЦСКА по итогам жеребьёвки Кубка России.Четвертьфиналы Кубка России состоятся с 19 по 21 апреля. Финал турнира запланирован на конец мая.