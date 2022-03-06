«Ждём на поверхности»: «Динамо» поиздевалось над «Спартаком»
«Динамо» обыграло «Спартак» и заявило, что будет ждать красно-белых «на поверхности»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:21, 07 марта 2022
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Пресс-служба московского «Динамо» ответила в Twitter на публикацию «Спартака», в которой полузащитник красно-белых Квинси Промес предстал в роли короля Атлантиды из-за его высокой результативности в матчах с бело-голубыми. После победы в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) над подопечными Паоло Ваноли «Динамо» поиздевалось над своими соперниками.