«Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 7:1 в РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» с крупным счётом обыграл клуб «Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 7:1. Матч проходил в Санкт-Петербурге.

Счёт во встрече был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Сердар Азмун. После навеса Ярослава Ракицкого иранец головой переправил мяч в сетку ворот. На 28-й минуте «Зенит» удвоил своё преимущество. Гол забил Клаудиньо. Бразилец обводящим ударом направил мяч в дальнюю «девятку» ворот «Спартака». На 36-й минуте «Зенит» оформил третий гол. На этот раз снова отличился Сердар Азмун. Четвёртый гол на свой счёт записал Андрей Мостовой.

Во втором тайме, на 54-й минуте, «Спартак» отыграл один гол. Автором забитого мяча стал Квинси Промес. Но уже через две минуты «сине-бело-голубые» ответили точным ударом в ворота соперника — 5:1. Дубль на свой счёт записал Мостовой.

На 79-й минуте «Зенит» забил шестой гол — Артём Дзюба точно реализовал пенальти. К слову, в моменте с назначением пенальти с поля был удалён защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, получивший вторую жёлтую карточку. На 88-й был забит последний гол во встрече — отличился Александр Ерохин.

После 12 туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в запасе.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал поражение московской команды от «Галатасарая» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (0:1). Он отметил, что «железнодорожники» стремились к современному футболу.