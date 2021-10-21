Экс-футболист «Локомотива» остался доволен игрой команды с «Галатасараем»

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал поражение московской команды от «Галатасарая» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы (0:1). Он отметил, что «железнодорожники» стремились к современному футболу. Его слова приводит пресс-служба клуба.

Понравилось то, что футболисты «Локомотива» не действовали вторым номером, как бывало раньше. Искали счастья у чужих ворот, да и в целом стремились к современному футболу. К сожалению, вмешались и такие объективные моменты, как травмы, с которыми приехали из сборных, например, Лисакович и Камано... Обратил ещё внимание на прессинг в исполнении футболистов «Локомотива». Видно, что работа в этом направлении ведётся, — сказал Пименов.

После третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» располагается на четвёртом месте в группе Е с одним очком в запасе.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:4. Игра проходила в Москве.