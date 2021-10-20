«Лестер» одержал волевую победу над «Спартаком» в Лиге Европы

Московский «Спартак» проиграл английскому «Лестеру» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 3:4. Игра проходила в Москве.

Счёт во встрече открыл Александр Соболев. Соболев получил пас от Бакаева и пробил из угла штрафной на 11-ой минуте. Автором следующего гола в составе красно-белых стал Джордан Ларссон. Швед реализовал гол на 44-ой минуте. На 45-ой минуте нападающий «Лестера» Патсон Дака сократил отставание от «Спартака». Футболист по центру выскочил один на один с вратарём и пробил в угол ворот.

В начале второго тайма Патсон Дака записал на свой счёт ещё два гола: на 48-ой минуте и на 54-ой.Под конец встрече, на 79-ой минуте, замбийский футболист забил четвёртый гол в ворота «Спартака». Последний мяч в этой встрече забил Александр Соболев на 84-ой минуте. Игра завершилась со счётом 3:4.

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