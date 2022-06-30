«Зенит» купил у «Сочи» колумбийского нападающего Кассьерру

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Матео Кассьерра

Колумбийский форвард Матео Кассьерра подписал контракт с «Зенитом», сообщается на сайте петербургского клуба. Соглашение рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один.

Нападающий выступал за «Сочи», сумма трансфера не уточняется. По информации портала Transfermarkt петербургский клуб заплатил сочинцам € 4,5 млн.

В минувшем сезоне РПЛ 25-летний колумбиец стал лучшим бомбардиром «Сочи» в РПЛ, забив 14 мячей в 22 встречах. Кассьерра помог сочинцам впервые в истории завоевать серебряные медали чемпионата России.

Ранее «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о двусторонней аренде игроков, В бразильский клуб перейдет форвард Юри Алберто, а в обратном направлении проследуют вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан.