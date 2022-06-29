«Зенит» поменял одного бразильца на двух «Зенит» отдал в аренду «Коринтиансу» Юри Алберто и получил взамен Ивана Куарежму да Силву и Густаво Мантуана

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Игроки ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о двусторонней аренде игроков, сообщается на сайте сине-бело-голубых. В бразильский клуб перейдет форвард Юри Алберто, а в обратном направлении проследуют вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан.

Соглашение начнет действовать с середины июля, тогда же бразильцы прибудут в расположение «Зенита», пройдут медосмотр и заключат с клубом личные контракты.

Юри Алберто перешел в «Зенит» в январе этого года. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 30 июня 2027-го. Трансферная стоимость фоварда оценивается в €16 млн.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.