https://static.news.ru/photo/7a33bcea-ca4f-11e9-bf02-fa163e074e61_660.jpg Владимир Хубулов Фото: fc-akhmat.ru

Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.

Соглашение 18-летнего игрока с питерским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Зенита».

Хубулов начал свою карьеру с ДЮСШ «Спартак» (Владикавказ), потом перебрался на стажировку в академию «Краснодара», а в 2018 году присоединился к «Ахмату». В молодёжном первенстве России провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

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