Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Соглашение 18-летнего игрока с питерским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «Зенита».
Хубулов начал свою карьеру с ДЮСШ «Спартак» (Владикавказ), потом перебрался на стажировку в академию «Краснодара», а в 2018 году присоединился к «Ахмату». В молодёжном первенстве России провёл 29 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.
Ранее «Зенит» подписал контрактс защитником «Уфы» Данилом Круговым, сообщал News.ru.