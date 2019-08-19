https://static.news.ru/photo/692f2df4-c26a-11e9-9fb8-fa163e074e61_660.jpg Михаил Лысов (слева) Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Защитник футбольного клуба «Локомотив» Михаил Лысов выбыл на несколько матчей из-за травмы сухожилия одной из мышц бедра.

Также 21-летний спортсмен не примет участия в сборе молодёжной сборной России, сообщает пресс-служба «железнодорожников».

В сезоне 2019/20 футболист сыграл в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» по итогам шестого тура чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру «Зениту» одно очко.

Ранее News.ru писал, что наставник «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что травма полузащитника Мацея Рыбуса не очень серьёзная и игрок может появиться на поле в ближайшем туре.