«Ювентус» обыграл «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/f4a2ff50-d8f3-11ea-8f38-fa163e074e61_660.jpg Фото: juventusfc/twitter.com

«Ювентус» на своем поле обыграл «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Оба гола в составе туринцев забил Криштиану Роналду, но это не позволило команде пройти в следующий раунд соревнований. Первый матч, прошедший во Франции, закончился поражением «Ювентуса» со счётом 1:0 в пользу «Лиона», и французский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Как писал NEWS.ru ранее, «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.