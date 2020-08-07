«Ювентус» обыграл «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов

«Ювентус» на своем поле обыграл «Лион» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1.
Оба гола в составе туринцев забил Криштиану Роналду, но это не позволило команде пройти в следующий раунд соревнований. Первый матч, прошедший во Франции, закончился поражением «Ювентуса» со счётом 1:0 в пользу «Лиона», и французский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Как писал NEWS.ru ранее, «Манчестер Сити» обыграл «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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