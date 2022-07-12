«Я играю в нападении»: Плющенко о готовности принять участие в Медиалиге Евгений Плющенко заявил, что находится на стадии переговоров с футбольной Медиалигой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что он находится на стадии переговоров с футбольной Медиалигой, передает ТАСС. По словам Плющенко, в ближайшее время он должен провести тренировку с одной из команд.

Я всегда играл в нападении левого крайнего, но там уже надо, чтобы тренер смотрел. Мы действительно на стадии переговоров, ко мне еще один запрос пришел из Медиалиги, сейчас я свободный агент. Сегодня у меня будет уже тренировка по футболу с одной из команд Медиалиги, — заявил Плющенко.

Евгений Плющенко является тренером академии «Ангелы Плющенко». Под его руководством Александра Трусова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Стокгольме в 2021 году.

Ранее NEWS.ru взял интервью у капитана 2DROTS — команды — победителя Медиалиги. В нем он рассказал о лиге, ее особенностях, своей истории и процессе тренировок.