Выстрел в ногу: почему уход в Азию станет катастрофой для русского футбола Положительный эффект совершенно не гарантирован, а негатива хватит всем с излишком

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) под конец года решил сделать жизнь болельщиков еще «веселее». Смирившимся с отстранением клубов от еврокубков фанатам предлагается отказаться от них навсегда, а встречи национальной команды с топовыми европейскими сборными оставить на финальную часть чемпионатов мира. Одним словом, РФС собрался в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Рассказываем подробнее, почему это решение нанесет непоправимый вред самому популярному виду спорта в стране.

Вам письмо

Еще в мае глава РФС Александр Дюков решительно отвергал вариант с выходом организации из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), однако спустя несколько месяцев риторика функционера резко изменилась. Он заявил, что сейчас эту возможность нужно рассмотреть, и анонсировал голосование на исполкоме организации, которое постоянно переносится. Это еще больше нервирует болельщиков.

В СМИ появился инсайд, что до конца года РФС должен отправить письмо в УЕФА, в котором будет обозначено намерение о выходе из союза. Оно автоматически не означает немедленного перехода России в АФК, однако необходимо для его оформления в будущем.

В самом УЕФА не раз говорили, что не собираются исключать Россию и выступают против ее перехода в АФК. Может, весь перформанс затеян только для того, чтобы надавить на УЕФА и заставить его снять бан с РФС? Идея интересная, но кажется бесперспективной, так как отмена России точно не является самостоятельным решением, ни УЕФА, ни ФИФА.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Глава РФС Александр Дюков

Призрачный успех

Сторонники перехода в АФК, среди которых неожиданно оказался главный тренер сборной России Валерий Карпин, упирают на то, что смена прописки даст клубам и сборной возможность играть в международных турнирах. Появился даже инсайд о том, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в азиатском отборе на ЧМ-2026.

Даже если это так, то гарантий снятия бана нет никаких. В конце февраля ФИФА хотела отделаться запретом российского флага и гимна, но попытка не увенчалась успехом. В течение нескольких дней от матчей с Россией отказались все соперники по раунду плей-офф отбора на ЧМ-2022, но после этого нашей команде не выдали путевку на турнир.

Уже отобравшиеся в финальную часть команды одна за одной начали отказываться от гипотетической встречи с Россией, и у ФИФА появилось два варианта. Наплевать на мнение всех противников команды Карпина и устроить чемпионат мира с ней и теми, кто согласится играть с россиянами, или просто забанить РФС. Выбор был очевиден.

Так кто же даст гарантии, что тем же самым не начнут заниматься азиатские страны, среди которых хватает прозападных (Япония, Южная Корея, Австралия)? Кстати именно они являются лидерами региона в футбольном плане. Очередная цепная реакция бойкотов может начаться как на клубном, так и на международном уровне.

Даже если представить, что в Азии все пройдет гладко, а сборная России выйдет на ЧМ-2026, большие вопросы, сможет ли она там сыграть. Турнир пройдет в США, которые могут, например, не выдать визы россиянам. Вполне возможен и очередной флешмоб с бойкотами от европейских стран.

Кроме того, АФК пока никак не обозначила позицию по возможному приему России в свой состав. Нет ни публичного одобрения, ни отторжения. Нужны ли мы там в принципе — остается только гадать.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реквием по футболу

Если плюсы перехода в Азию неочевидны и писаны вилами по воде, то с минусами все однозначно. Отказ от УЕФА навсегда или как минимум на очень долгое время закроет российским клубам дорогу в еврокубки, которые всегда вызывали огромный интерес у болельщиков. Больше никаких «Реалов», «Барселон», «Ливерпулей» и «Баварий». Да здравствует «Аль-Хиляль», «Персеполис» и «Пхохан Стилерс».

Сравнивать азиатскую Лигу чемпионов по уровню даже с Лигой конференций — абсурд. Несравнима и финансовая составляющая: в главном азиатском турнире клубы зарабатывают меньше, чем в третьем по значимости европейском соревновании.

После перехода в АФК сборная России будет лишена возможности играть в Лиге наций и европейском отборе, качество соперников резко понизится, а значит, и уровень национальной команды проследует в том же направлении. Безусловно, в Азии есть хорошие команды, но их ощутимо меньше, чем в Европе. Не надо забывать и о логистике, которая станет настоящей проблемой и для российских сборных, и для клубов. Мы же помним, в какой части нашей страны сосредоточено 90 процентов футбольной инфраструктуры.

Сторонники азиатского пути видят в уходе из УЕФА вариант возвращения России на международную арену, но нужно помнить, что причины бана политические, а не спортивные. Мы можем уйти хоть в Африку, но проблемы РФС это вряд ли решит. Как справедливо отметил легендарный Андрей Аршавин, «сейчас нужно не дергаться, а спокойно заниматься устройством внутреннего футбола и развитием молодых игроков».