https://static.news.ru/photo/a39c5fb6-dd36-11e9-a984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заведующий кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины МГМУК имени Сеченова Евгений Ачкасов заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, освобождённые из исправительной колонии, соблюдали в неволе режим, поэтому тюрьма для их формы не стала такой катастрофичной.

Не могу сказать, что тюрьма пошла на пользу, но она не так катастрофична, как восстанавливаться после травмы, — отметил врач в эфире НТВ.

По его словам, они смогут вернуться в спортивную форму.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева 6 сентября. Футболисты отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.

Как писал News.ru, футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) опубликовал видео прохождения медицинского осмотра Кокориным.