6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел прошения об УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. Все трое были освобождены.

В колонию их этапировали в начале июля. Таким образом, футболисты пробыли в Белгородской ИК-4 около двух месяцев.

8 мая 2019 года Пресненский суд назначил братьям Кокориным один год и шесть месяцев лишения свободы общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы общего режима. Однако с учётом времени, проведённого в СИЗО (день в изоляторе приравнивается к полутора дням в колонии), они должны были выйти на свободу уже в конце этого года.

Спортсмены осуждены по пункту «а» ч.1 статьи 213 УК — хулиганство с применением оружия. Оружием был признан стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания». Ещё один эпизод в их деле — нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Белгородская область. Исправительная колония №4, где отбывают срок экс-футболисты П.Мамаев и А.Кокорин Сергей Бобылев/ТАСС

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал News.ru, что футболисты должны выйти из колонии 17 сентября — именно к этой дате должно быть готово постановление суда об УДО для братьев Кокориных и Мамаева.

После освобождения они должны проследовать по месту жительства, в случае Павла это Москва. Затем нужно встать на учёт у инспектора, предоставить документы. После чего инспектор должен назначить дату, в которую освободившиеся должны являться для отметок о надлежащем поведении, — объясняет он.

Адвокат добавляет, что контроль за футболистами будет вестись вплоть до окончания срока наказания — у Мамаева до ноября, у Кокориных — до декабря.

Согласно закону № 114 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», право на выезд может быть временно ограничено, если человек осужден за совершение преступления. Однако адвокат Марат Файзулин утверждает, что выезд всё же открыт.

Закон имеет в виду, что нельзя выезжать по собственной воле, никого нигде не уведомив. В аббревитауре УДО не зря есть слово «освобождение» — человек свободен, прямых запретов на выезд нет, он просто находится под административным контролем, — поясняет он.

instagram.com/kokorin9/Global Look Press

Адвокат Бушманов также считает, что у футболистов с этим проблем возникнуть не должно — нужно лишь подать ходатайство.

Ограничений как таковых нет. Можно ездить куда хочется, видеться с кем хочется. В постановлении суда, конечно, может быть обозначено, что выезд запрещён, однако обычно для заграничных поездок нужно просто подать ходатайство и спокойно ехать, — говорит Бушманов.

Также адвокат рассказывает, что в первое время после освобождения Павел хочет провести с семьёй, а позже — продолжить карьеру в большом спорте.

В начале октября 2018 года стало известно о двух эпизодах драки с участием футболистов. Они устроили потасовку в кафе с чиновником Минпромторга, а также избили водителя ведущей Первого канала.

Ранее News.ru рассказывал о том, что четвёртый фигурант по делу Кокорина и Мамаева Александр Протасовицкий всё ещё находится в колонии, а рассмотрение его прошения об УДО состоится немного позже.