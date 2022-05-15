Воспитанник «Барселоны» погиб в 27 лет Воспитанник ФК «Барселона» Макси Ролон погиб в 27 лет

Форма футбольного клуба «Барселона» / Фото charnsitr / Shutterstock.com

Аргентинский нападающий Макси Ролон погиб в автокатастрофе, сообщает Goal. Ему было 27 лет. Футболист являлся воспитанником «Барселоны».

По данным источника, Ролон погиб вместе со своим братом. Их автомобиль выехал с дороги и врезался в дерево. Информацию о гибели футболиста подтвердили в «Барселоне».

Ролон играл в Бразилии, Чили, Эквадоре. Последним клубом футболиста стал иранский «Аль-Дивани». Аргентинец не сыграл за этот клуб ни одного матча.

Ранее сообщалось, что полиция США задержала 29-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе во время шестого матча полуфинальной серии Восточной конференции между командами НБА «Милуоки» и «Бостон». ЧП произошло рядом с ареной баскетбольного клуба «Файсерв-форум» в Милуоки.