Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями перед заключительным матчем шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».
Играть со «Спартаком» всегда тяжело, особенно в гостях. В прошлом сезоне мы выиграли там 2:0, но сейчас будет другая история, у них появились новички, — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.
В сезоне-2018/19 21-летний хорват выступал за «армейцев» на правах аренды. Провёл 31 матч во всех турнирах и забил восемь голов в ворота соперников.
Болельщики ЦСКА поддержали команду перед матчем со «Спартаком», писал News.ru.