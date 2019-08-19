https://static.news.ru/photo/2b71d39a-c260-11e9-9c74-fa163e074e61_660.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями перед заключительным матчем шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Играть со «Спартаком» всегда тяжело, особенно в гостях. В прошлом сезоне мы выиграли там 2:0, но сейчас будет другая история, у них появились новички, — приводит слова Влашича пресс-служба ЦСКА.

В сезоне-2018/19 21-летний хорват выступал за «армейцев» на правах аренды. Провёл 31 матч во всех турнирах и забил восемь голов в ворота соперников.

Болельщики ЦСКА поддержали команду перед матчем со «Спартаком», писал News.ru.