https://static.news.ru/photo/3c476f2e-32e8-11ea-b4e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roger Petzsche/Global Look Press

Российский футбольный союз утвердил на посту руководителя департамента судейства Виктора Кашшаи.

Вместе с ним в структуре будет работать Дьорди Ринг, сообщает пресс-служба РФС. Также новым главой обзавёлся и департамент инспектирования, его возглавил Сергей Фурса.

Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы, — заявил руководитель организации Александр Дюков.

Ранее в российском футболе за судей отвечал Александр Егоров, но он покинул свой пост ещё до новогодних праздников.

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