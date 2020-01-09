Российский футбольный союз утвердил на посту руководителя департамента судейства Виктора Кашшаи.
Вместе с ним в структуре будет работать Дьорди Ринг, сообщает пресс-служба РФС. Также новым главой обзавёлся и департамент инспектирования, его возглавил Сергей Фурса.
Новые руководители департаментов имеют уникальный опыт для подобной работы. Виктор Кашшаи является одним из наиболее уважаемых и известных судей в мире. Уверен, что он сможет донести до наших арбитров самые современные тенденции и практики судейства. Сергей Фурса — опытный российский арбитр и инспектор, активно участвовал в разработке судейской реформы, — заявил руководитель организации Александр Дюков.
Ранее в российском футболе за судей отвечал Александр Егоров, но он покинул свой пост ещё до новогодних праздников.
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