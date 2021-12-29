В «Зените» опровергли информацию об интересе к 17-летнему Пиняеву

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что санкт-петербургский футбольный клуб не заинтересован в приобретении 17-летнего полузащитника самарских «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. По его словам, футболист не значится в списке трансферных целей клуба.

Мы Пиняева ни с кем не обсуждали. Это всё измышления, — сказал Медведев.

Пиняев является воспитанником футбольной команды «Чертаново». Состав «Крыльев Советов» он пополнил в 2021 году. За самарцев он провёл 19 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя передачами.

Ранее бывший защитник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, что во времена его выступлений за «сине-бело-голубых» за победу выплачивались семь тысяч долларов или евро. При этом спортсмен подчеркнул, что деньги получали все футболисты, независимо от того, выходили они на поле или нет