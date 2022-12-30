В РФС приняли промежуточное решение о переходе в Азию Исполком РФС отложил принятие решения о переходе в Азиатскую конференцию футбола

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Исполком Российского футбольного союза в пятницу, 30 декабря, не примет окончательного решения по переходу в Азиатскую конференцию футбола, рассказал «Чемпионату» информированный источник. При этом в РФС решили создать специальную рабочую группу. Ее члены изучат все положительные и отрицательные стороны от перехода в Азию.

В пятницу состоялось собрание исполкома РФС. Ожидалось, что в этот день будет объявлено окончательное решение по поводу перехода в АКФ. Однако обсуждение этого вопроса было отложено.

Российские клубы и национальная сборная были отстранены от участия в международных матчах по решение УЕФА и ФИФА на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Из-за этого сборная России пропустила стыковые матчи за выход на чемпионат мира в Катаре.

В сентябре в УЕФА приняли решение не допускать РФ до жеребьевки отборочного тура чемпионата Европы — 2024.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой президент УЕФА Александер Чеферин готов отпустить Российский футбольный союз в Азиатскую конфедерацию футбола. При этом отмечалось, что в случае перехода ФИФА не станет снимать запрет на выступление российских футболистов под ее эгидой.

В свою очередь, инициативу раскритиковал бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. По его словам, Азиатская конфедерация футбола — «нищая конфедерация, абсолютно нищая». Россия там ничего не заработает и ничего не приобретет для своего футбола в плане развития, считает он.