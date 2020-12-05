В РФС предложили ограничить зарплаты игроков после позора в еврокубках

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Зарплаты футболистов, выступающих за российские топ-клубы, необходимо ограничить после провала команд в еврокубках. Такое мнение выразил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин, соглашаясь с предложениями, которые высказывает ряд экспертов.

Здесь какое-то решение должно быть на уровне лиги, даже не РФС, а Премьер-лиги, и мы говорим: ребят, правила игры вот такие, у нас будут такие зарплаты, выше их не будет. Я думаю, что какой-то резон в этом есть, потому что в связи с лимитом зарплаты, конечно, раздутые, — приводит слова Созина «Говорит Москва».

По словам специалиста, нельзя исключать, что отдельные игроки в такой ситуации будут уходить из команд в клубы, которые смогут предложить больше. Потому необходимо сокращать зарплаты обдуманно. Созин отмечает, что ни один футболист не поставит условие, при котором откажется играть за сумму, не устраивающую его.

Когда говорят, что надо сократить, это кто должен решить, клубы? Они должны договориться? А если один клуб скажет, что мы сокращаем зарплаты, тогда другой клуб скажет, что я не буду сокращать, мне нужны игроки. Тогда они пойдут к нему, — констатировал Созин.

В еврокубковой кампании осени 2020 года Россию представляли пять команд — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов». Однако ростовчане даже не смогли пробиться в финальную стадию Лиги Европы, уступив израильскому «Маккаби» в третьем квалификационном раунде.

Что касается остальных команд, то первую и пока единственную победу среди всех представителей РПЛ одержал «Краснодар», обыграв на групповом этапе Лиги чемпионов французский «Ренн» (1:0). И хотя для «быков» эта победа оказалась исторической — первой в главном европейском клубном турнире, к тому моменту безвыигрышная серия российских команд в еврокубках насчитывала уже 17 матчей.

«Зенит» уже лишился шанса даже занять третье место в группе — после игры 6 тура группового этапа ЛЧ против «Боруссии» евросезон для «сине-бело-голубых» завершится. «Краснодар» и «Локо» пока борются за третьи места в своих квартетах, что дало бы им право весной играть в плей-офф Лиги Европы.

У «Локо» даже сохранятся мизерный шанс на второе место, но это кажется маловероятным, поскольку команде Марко Николича в заключительном туре предстоит играть в гостях с мюнхенской «Баварией». Для выхода в плей-офф «железнодорожникам» не только предстоит побеждать грозного соперника на выезде, но и надеяться, что в параллельном матче «Атлетико» как можно более крупно уступит австрийскому «Ред Буллу».

Перспективы ЦСКА в Лиге Европы после пяти туров также равны нулю. Армейцы отстают от второго места на четыре очка, и даже возможная гостевая победа над лидером группы загребским «Динамо» уже ничего не изменит.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение против австрийского «Вольфсберга» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. «Армейцы» уступили на своём поле со счётом 0:1.