В Подмосковье 18-летний футболист умер во время матча

https://static.news.ru/photo/0ae523e6-956a-11eb-8310-96000091f725_660.jpg Фото: orehovo_zuevo_official/instagam.com

18-летний защитник команды «Знамя труда» Никита Сидоров скончался во время матча на стадионе «Торпедо». Об этом сообщил начальник команды Дмитрий Пинин.

Игра молодёжной команды Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) проходила в городе Орехо-Зуево. Спортсмен умер практически мгновенно, медики не успели ему помочь. По предварительным данным, смерть наступила из-за аневризмы сосудов головного мозга, говорится в Instagram Орехово-Зуевского городского округа.

Сидоров выступал за команду «Знамя труда» с 2019 года. Он являлся воспитанником школы «Спартак-Орехово».

Ранее 24-летний футболист Алекс Аполинарио, выступающий за клуб третьего дивизиона чемпионата Португалии «Алверка», потерял сознание во время матча, а затем умер в больнице. Остановка сердца привела к смерти мозга. Спортсмену было 24 года.

Как писал NEWS.ru, 19-летний хоккеист петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в больнице после попадания шайбы в сонную артерию. Инцидент произошёл 12 марта во время матча Молодёжной хоккейной лиги с ярославским «Локомотивом». Спортсмен провёл в реанимации четыре дня, но медики не смогли его спасти.