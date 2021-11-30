В Италии заподозрили «Ювентус» в сокрытии выплат Роналду

В Италии следственные органы подозревают, что «Ювентус» мог выплачивать зарплату португальскому нападающему Криштиану Роналду в период с марта по апрель 2020 года, не внося её в финансовую отчётность. По информации La Gazzetta dello Sport, в тот период футболисты туринского клуба пошли на понижение и отсрочку зарплат из-за коронавируса.

Отмечается , что в настоящий момент следствие изучает ежемесячные платежи, которые поступали португальцу в тот период, когда нападающий зарабатывал €31 млн в год.

Роналду известен по выступлениям за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед» и испанский «Реал». Состав ««Ювентус»а» он пополнил летом 2018 года. За туринскую команду он провёл 134 матча, в которых забил 101 мяч и записал на свой счёт 22 результативные передачи. Вместе с ним «Ювентус» стал двукратным чемпионом Италии, дважды завоевал Суперкубок и один раз — Кубок страны.

Ранее сообщалось, что во время матча квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Дублине между сборными Ирландии и Португалии на поле выбежала болельщица. Она обнялась с лидером национальной команды гостей Криштиану Роналду.