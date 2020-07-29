В «Химках» сменится гендиректор

https://static.news.ru/photo/ea6d2bd0-d193-11ea-933b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fckhimki_official

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что генеральный директор футбольного клуба «Химки» Василий Иванов покинет свою должность.

Чиновник рассказал об этом «Спорт-Экспрессу». Новым гендиректором станет Александр Зайцев, который ранее занимал аналогичную должность в администрации стадиона «Арена Химки». Терюшков добавил, что Зайцев является муниципальным депутатом и «его знает администрация округа».

Министр спорта ушёл от прямого ответа на вопрос о причинах расставания с Ивановым.

Так вот сложилось. Договорились, что вот так. Спорт — такая штука, — сказал Терюшков.

Глава подмосковного Минспорта также подтвердил, что Сергей Юран останется главным тренером «Химок».

Подмосковный клуб в новом сезоне выступит в РПЛ. 25 июля «Химки» уступили «Зениту» в финале Кубка России со счётом 0:1, передавал NEWS.ru.