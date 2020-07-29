В «Химках» сменится гендиректор

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что генеральный директор футбольного клуба «Химки» Василий Иванов покинет свою должность.
Чиновник
Министр спорта ушёл от прямого ответа на вопрос о причинах расставания с Ивановым.
Так вот сложилось. Договорились, что вот так. Спорт — такая штука, — сказал Терюшков.
Глава подмосковного Минспорта также подтвердил, что Сергей Юран останется главным тренером «Химок».
Подмосковный клуб в новом сезоне выступит в РПЛ. 25 июля «Химки» уступили «Зениту» в финале Кубка России со счётом 0:1, передавал NEWS.ru.
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