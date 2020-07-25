«Зенит» в четвёртый раз стал обладателем Кубка России по футболу

https://static.news.ru/photo/f69ff3ce-ce91-11ea-a74b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Химки»/vk.com

Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» стал обладателем Олимп — Кубка России по футболу. В финальном матче, который прошёл на поле Екатеринбурга, петербуржцы обыграли подмосковные «Химки» со счётом 1:0.

Победный и единственный гол в этом матче забил Артём Дзюба на 84-й минуте с пенальти. В этом сезоне «Зенит» оформил так называемый золотой дубль — выиграл и чемпионат, и кубок страны.

На пути к финалу «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» (2:1), томскую «Томь» (4:0), грозненский «Ахмат» (2:1) и московский «Спартак» (2:1). «Зенит» выиграл трофей уже в четвёртый раз (1999, 2010, 2016, 2020), кроме того, команда в 1994 году становилась обладателем Кубка СССР.

В матче за Олимп — Суперкубок России «Зенит» сыграет с занявшим второе место в чемпионате страны московским «Локомотивом». Встреча пройдёт 7 августа в Москве на «ВЭБ-Арене».

Как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв в режиме видеоконференции пожелал спортсменам ФК «Химки» удачи в матче с «Зенитом», подчеркнув, что выход в финал Кубка страны подмосковного клуба стал большой неожиданностью «для абсолютного большинства профессионалов и экспертов». Глава региона подчеркнул, что следил за игрой «Химок» и знает, что у команды был непростой сезон. Андрей Воробьёв отметил, что команда из Санкт-Петербурга — фаворит в этой игре, но шансы у футболистов из Подмосковья всё же есть. Главный тренер «Химок» Сергей Юран поблагодарил губернатора за поддержку и пообещал «биться и сражаться».