В ГД призвали УЕФА и ФИФА жестко отреагировать на драку в Турции Депутат Свищев призвал УЕФА и ФИФА жестко отреагировать на драку футболистов в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

УЕФА и ФИФА должны жестко отреагировать на драку в Турции с участием футболистов ярославского «Шинника» и украинского клуба «Минай», заявил в разговоре с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, зачинщики потасовки должны понести наказание вне зависимости от паспорта и политической ситуации.

УЕФА и ФИФА должны жестко отреагировать на этот инцидент. Не может ни одна, ни другая команда заниматься мордобоем. Что это такое? Все понимают, что между нашими странами сейчас не лучшие времена. Обостренное чувство восприятия тех или иных событий может перерасти в подобные побоища. Нужно разобраться, кто зачинщик, и наказать вне зависимости от паспорта и политической ситуации, — считает Свищев.

Несмотря на драку, парламентарий полагает, что спортсменов обязательно стоит отправлять на заграничные сборы, однако данная история сыграет на руку оппонентам, которые создают коалицию для недопуска российских спортсменов до международных соревнований.

Хотя президент МОК Томас Бах выступает за приглашение наших атлетов, ссылаясь на положительный опыт проведения Australia Open, где участвовали русские, белорусы, украинцы, американцы. И никаких драк не было. А тут такой инцидент. Я считаю, это, к сожалению, полнейшая провокация со стороны наших соседей, которая вылилась в такой мордобой. Это может быть прецедентом для принятия негативных решений для российского спорта, — добавил Свищев.

13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между российскими и украинскими футбольными командами. Представители украинского «Миная» потребовали от руководителя ярославского «Шинника» спеть украинский гимн, тот им резко ответил. Зарождающуюся потасовку смогли предотвратить сотрудники отеля, однако потом спортсмены из украинского клуба избили российского футболиста в лифте. На выходе их встретила команда из Ярославля, началась массовая драка.

Представители ФК «Шинник» сообщили NEWS.ru, что после драки футболистов с игроками украинской команды «Минай» в турецком отеле в Белеке команда переедет в другое место. Отмечается, что игроки российского клуба не были инициаторами драки, но лишь «поступили как настоящая команда, заступившись за своего одноклубника, на которого было совершено нападение». По результатам медицинского осмотра серьезных травм у футболистов «Шинника» не выявили.