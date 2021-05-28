В «Ахмате» извинились перед судьёй, которого ударил игрок клуба

https://static.news.ru/photo/b90345da-bfc6-11eb-8a7e-96000091f725_660.jpg Фото: fclm.ru

Старший тренер молодёжного футбольного клуба «Ахмат» и один из тренеров основной команды принесли извинения судье Максиму Чембулатову, работавшему на матче грозненцев в молодёжном первенстве с «Локомотивом». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Тренеры заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде».

Ранее сообщалось, что руководство грозненского клуба отстранило троих футболистов от участия в тренировках.

Потасовка произошла 27 мая и началась она с того, что игрок «Ахмата» Лечи Садулаев толкнул судью в концовке матча. В связи с этим арбитру пришлось удалить троих игроков из Грозного на 83-й минуте. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 5:1.