В «Ахмате» извинились перед судьёй, которого ударил игрок клуба

Старший тренер молодёжного футбольного клуба «Ахмат» и один из тренеров основной команды принесли извинения судье Максиму Чембулатову, работавшему на матче грозненцев в молодёжном первенстве с «Локомотивом». Об этом
Тренеры заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде».
Ранее сообщалось, что руководство грозненского клуба отстранило троих футболистов от участия в тренировках.
Потасовка произошла 27 мая и началась она с того, что игрок «Ахмата» Лечи Садулаев толкнул судью в концовке матча. В связи с этим арбитру пришлось удалить троих игроков из Грозного на 83-й минуте. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 5:1.