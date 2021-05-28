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Футбол

В «Ахмате» извинились перед судьёй, которого ударил игрок клуба

18:01, 28 мая 2021
Фото: fclm.ru

Старший тренер молодёжного футбольного клуба «Ахмат» и один из тренеров основной команды принесли извинения судье Максиму Чембулатову, работавшему на матче грозненцев в молодёжном первенстве с «Локомотивом». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Тренеры заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде».

Ранее сообщалось, что руководство грозненского клуба отстранило троих футболистов от участия в тренировках.

Потасовка произошла 27 мая и началась она с того, что игрок «Ахмата» Лечи Садулаев толкнул судью в концовке матча. В связи с этим арбитру пришлось удалить троих игроков из Грозного на 83-й минуте. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 5:1.

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