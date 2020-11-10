В 1/8 финала Кубка России по футболу встретятся «Спартак» и «Динамо»

Во вторник, 10 ноября, стали известны пары 1/8 финала Кубка России по футболу. Уже на этой стадии турнира всех любителей спорта ждёт классическое московское дерби — «Спартак» встретится с «Динамо».
Кроме матча «красно-белых» против «бело-голубых» в 1/8 финала пройдут следующие игры. Столичный «Локомотив» проведёт матч против «Тамбова», «Краснодар» примет «Сочи», а петербургский «Зенит» схлестнётся с тульским «Арсеналом».
Кроме того, московский ЦСКА сыграет со СКА из Хабаровска, «Ростов» — с «Ахматом», «Уфа» — с «Уралом», а подмосковные «Химки» — с самарскими «Крыльями Советов».
Матчи пройдут 20–21 февраля.
Как ранее передавал NEWS.ru, «Зенит» одержал волевую победу над «Краснодаром» в 14-м туре чемпионата России. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1.